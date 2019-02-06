شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يدعو المواطنين لتطعيم أبنائهم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية والان مع التفاصيل

تُجرى حالياً بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان التحضيرات النهائية لتنفيذ الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية خلال الفترة من 9-14 من شهر فبراير الجاري في عموم مديريات المحافظة في مواقع ثابتة ومؤقتة .

وتهدف الحملة الى تطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة الذي يُعد الأخطر بين سائر أمراض الطفولة القاتلة، ويمكن أن تسبب إعاقات خطيرة للطفل، كالعمى أو الصمم أو تؤدي بشدة إلى تأذي الدماغ .

ودعا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني المواطنين الى تطعيم أطفالهم ضد هذا المرض الخطير ، مؤكداً أنها مهمة انسانية ، داعياً الى عدم الإصغاء إلى الشائعات التي تحرم الأطفال من التحصين، مما قد يسبب لهم العجز أو الإعاقة الدائمة .

وأكد المحافظ أن لقاحات التحصين آمنة، وليس لها أضراراً على صحة الطفل، وهي تخضع لرقابة منظمة الصحة العالمية من مرحلة إنتاجها حتى وصولها إلى الأطفال في أي بلدٍ بالعالم .

داعياً المواطنين بأن يكونوا مطمئنين وأن يحصنوا أطفالهم ، فاللقاحات مضمونة وآمنة النتائج والفاعلية .

وأعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أن إصابة الأم بالحصبة الألمانية أثناء الحمل قد يؤدي إلى إجهاض الحمل وموت الجنين أو حدوث تشوّهات خلقية للجنين يولد بسببها فاقداً للسمع أو البصر أو متخلفاً عقلياً، أو قد يعرضه للإصابة بمرض السكري أو باعتلالات في الغدة الدرقية .

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاحات تصنّع في مصانع معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتخضع لفحص دوري مستمر من قبل المنظمة وانه لا يسمح بدخول اي شحنة من اللقاحات الاّ بعد التأكد ومراجعة شهادة التحليل المخبرية من المختبرات المعتمدة من الصحة العالمية وشهادة بلد المنشاء (الصنع) .

وتقوم الوزارة بفحص ومعاينة جميع شحنات اللقاحات والتأكد من سلامة كل وحدة فيها قبل استلامها وادخالها للمخازن واذا وجد اي لقاح غير سليم يتم اعادته فوراً وعدم قبوله .

هذا وعُقد اجتماع موسع بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ضم مدراء مكاتب الصحة ومنسقي برنامج التحصين الصحي الموسع ومنسقي التثقيف والاعلام الصحي بالمديريات وذلك بهدف رفع جاهزيتهم للاستعداد لتنفيذ الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية التي دشنت إعلامياً هذا اليوم .

وأفاد المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري انه تم اعتماد غرفة عمليات مركزية على مستوى المحافظة بالإدارة العامة للصحة لتلقي الملاحظات عبر الأرقام 317499 - 717467638 .