شكرا لقرائتكم خبر عن حالة من القلق على تنظيم الحمدين بعد تدقيق تونس في مصادر تمويل حركة النهضة والان مع التفاصيل

بعد شروع السلطات التونسية من أيام، في بدء التدقيق بحسابات حركة النهضة المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، سيطرت حالة من القلق على تنظيم الحمدين وذراعه الإخواني، خشية من كشف مصادر تمويل الحركة المشبوهة وافتضاح أمرها أمام الشعب التونسي.

وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قد وجه خطابا سريا إلى البنوك العاملة في تونس، للتأكد من حسابات حركة النهضة وعدد من الناشطين فيها، في إطار مقاومة التدفقات المالية المشبوهة التي تتلقاها أحزاب وجمعيات تونسية، من بينها حركة النهضة التي تحيط بها العديد من الشبهات منذ عام 2011.

وجاء في مذكرة البنك المركزي أن دائرة المحاسبات "أعلى هيئة رقابة عامة في تونس"، طلبت مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك التونسية باسم حزب حركة النهضة، وعدد من الأشخاص الطبيعيين.

وسارعت حركة النهضة، الأحد 3 فبراير، إلى إدانة قرار السلطات النقدية، التدقيق في حساباتها البنكية وحسابات عدد من المنتسبين إليها، حيث زعمت أن هذه الخطوة "تضليلا للرأي العام"، كما عبرت عن خشيتها من "التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضاً أمام التأويلات".

وبعد علمه بقرار البنك المركزي، سارع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، للقاء سيده تميم في الدوحة، من أجل بحث أزمة حركته المتفاقمة، حسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتأتي زيارة الغنوشي لإمارة الإرهاب، أيضا في وقت يحقق فيه القضاء التونسي بشأن معلومات تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري مواز مرتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ومنذ انتخابات 2011، تلاحق حركة النهضة شبهات كبيرة حول تلقيها أموالا طائلة من الخارج وبالأخص من دولتي الإرهاب تركيا وقطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها.

فالقانون التونسي في المرسوم رقم 87 الصادر في 24 سبتمبر 2011، في فصله الـ 19 يمنع الأحزاب السياسية منعا باتا من تلقي أية تمويلات خارجية من الدول أو من أي جهات مجهولة المصدر، وأن القانون يُعاقب كل حزب سياسي تلقى تمويلات خارجية بالحل وعقوبات أخرى تصل إلى السجن.

ويسمح القانون للجمعيّات بالتمتّع بالمساعدة العامة واللجوء إلى التمويل الأجنبي، لكنه يمنعها من استعمال هذه الموارد في مساندة الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية أو إنفقاها في أعمال مخالفة للقانون.

وأحالت دائرة المحاسبات "هيئة الرقابة المالية"، على البنك المركزي قائمة تضم حوالي 140 اسما من السياسيين يشملهم قرار التثبت من حساباتهم لدى جميع البنوك.

وفي انتظار إحالة قوائم أخرى تشمل سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني، على أن يتم توجيه تقرير مفصل حول وضعيات الحسابات البنكية لكل هؤلاء إلى القضاء.

وأعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتجميد 30 حسابا بنكيا في ،2018 لوجود شبھات فساد مالي وإحالة ملفاتها على النيابة العمومية، ولم تكشف اللجنة عن هويات أصحاب الحسابات المجمدة أو الأطراف التي تقف ورائهم.

وزادت وتيرة التحركات القطرية المشبوهة في الآونة الأخيرة، داخل الساحة التونسية التى تموج بحالة من الحراك غير المشهود، مع اقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأشهر الأولى من عام 2019، والتي يرغب من خلالها تميم العار الدفع بجماعة الإخوان، ممثلة في حركة النهضة إلى صدارة المشهد مجددا، بعدما خسرت الدوحة العديد من عملائها الإقليميين خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن أمير قطر يحاول التسلل إلى الساحة التونسية، عبر بوابة الوساطة بين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، والرئيس التونسي قائد السبسي.

ولم يتخل النظام القطري عن رهان تمكين الإخوان في الدول العربية، حيث أنفق المليارات على حركة النهضة التونسية لفرضها على الشعب التونسي المحب للسلام، ليعود بعدها لينفق الأموال على المراكز السياسية لاستقطاب الطلبة والشباب في تونس، من أجل توسيع قاعدة الإخوان.

الاتهامات التي تلاحق تنظيم الحمدين في التمويل المشبوه لحركة النهضة، والذي ساهم بشكل رئيسي في صعود الحركة، ليست مرسلة، إذ أن هناك الكثير من الأدلة على التمويل القطري لإخوان تونس، في ظل تحالف أكبر بين الدوحة وجماعة الإخوان الإرهابية في العالم العربي.

فمن بين الأدلة والشواهد التي وثقت حصول "النهضة" الإخوانية في تونس على أموال قطرية، الشهادة التي أدلى بها السفير السوري يوسف الأحمد لوسائل الإعلام، قال فيها "إنه كان على موعد بلقاء أمير قطر حمد بن خليفة، وإذ براشد الغنوشي "رئيس حركة النهضة التونسية" خارجًا من مكتب الأمير القطري، وأن حمد أبلغه وقتها أنه كان يبحث مع الغنوشي طرق تمويل الحركة".

كما اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال حديث سابق مع "دويتشه فيله" الألمانية حركة النهضة بتلقي 150 مليون دولار من أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، لتمويل الحملة الانتخابية للحركة الإسلامية.

وتعتبر شهادة مستشار رئاسة الجمهورية وزير الخارجية سابقا، أحمد ونيس، دليل آخر على تمويل قطر لحركة النهضة قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واعتبر وقتها أن الممارسات القطرية تحرج الحكومة التونسية، إلا أنه قال إنها ليست مبررًا كافيًا لقطع العلاقات مع قطر.

دليل رابع على تورط قطر في تمويل حركة النهضة، هو التقرير الذي أصدرته دائرة المحاسبات حول الانتخابات البرلمانية التونسية في 2014، والذي أكد حدوث مخالفات خلال العملية الانتخابية، بينها دخول أموال متعددة من الخارج خاصة من قطر، وأن أحزابًا سياسية بينها حركة النهضة، وأحزاب إسلامية أخرى، وشخصيات عامة حصلوا على تلك الأموال، وتم استغلالها في شراء الذمم وتوجيه الناخبين، وهو ما يعتبر فسادا يعاقب عليه قانونا.

وسابقا، قال الحزب الدستوري التونسي إنه يملك قرائن وأدلة جدية حول تلقي حركة النهضة أموالا أجنبية مشبوهة، ويتوفر على حجج جدية حول تمويل قطر لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وطالب الحكومة بفتح تحقيق جدي في هذا الملف ومحاسبة المتورطين.

وبعد أسبوع من فوز النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، اتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بتلقي مبلغا قيمته 150 مليون دولار من قطر.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان في تصريحات صحفية، أن النهضة باتت تخشى فضح مصادر تمويلها، مضيفا أن طلب دائرة المحاسبات التدقيق في حساباتها، يعني أن هناك شكوكا حول تلقيها أموالا من الخارج خارج الأطر القانونية خلال حملاته الانتخابية، موضحا أن هذه القضية ستتطلب وقتا لمعرفة النتائج.

وينشط الإرهاب في تونس بشكل كبير منذ وصول الإخوان إلى الحكم في انتخابات 2011، حيث سجل جبل الشعانبي ذبح 11 جنديا في 27 يوليو 2013 في عهد الرئيس السابق منصف المرزوقي، وذبح 14 جنديا في نفس المكان في شهر يونيو 2014، كما شهد عهدهم اغتيال العديد من السياسيين المعارضين لهم على غرار شكري بلعيد (الجبهة الشعبية يسار) ولطفي نقض (نداء تونس وسط) ومحمد البراهمي (التيار الشعبي، قومي).

واحتج تونسيون العام الماضي، أمام مقر حزب حركة النهضة، لمطالبتها بالكشف عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاق تلك الأموال، ورفعوا شعارات عليها علم تركيا وقطر، في إشارة إلى أنّ الحزب يتلقى تمويلات خارجية من النظام التركي والقطري الداعم للإخوان المسلمين.

ويأمل التونسيون أن يتم نشر نتائج التحقيق في حسابات النهضة البنكية للرأي العام وأن لا يتم قبره، وذلك من أجل إزالة الغموض الذي يلف مصدر أموالها الطائلة منذ عام 2011، قبل موعد الانتخابات المرتقبة في الثلث الأخير من العام الحالي.