شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تنمية المنشآت الصغيرة تدعم 237 صيادا بحضرموت والان مع التفاصيل

وزعت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر(SMEPS)، التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية مشروع الطوارئ لدعم استمرارية الأعمال( قطاع الثروة السمكية) مساء يوم الثلاثاء، الشهادات والحقائب والمنح للمستفيدين الاوائل من الصيادين، والمقدمة بدعم من البنك الدولي.

واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع 6 محافظات وهي (عدن، لحج، ابين، شبوة، حضرموت، المهرة)، وكان الصيادون المستفيدين من حضرموت 237 صيادا منهم 169 صيادا من مديرية الريدة وقصيعر وينتمون لعدد 6 جمعيات تم منحهم محركات بحرية وقوارب وأجهزة ومعدات صيد.

ويهدف المشروع إلى الاستجابة الطارئة للأزمة اليمنية للتخفيف من تأثيرها على الأسر والمجتمعات المحلية والمساعدة في إنعاشهم واستمرار بقائهم من خلال استخدام الأنظمة الحديثة، ثم المرحلة الثانية مرحلة التدريب والتي تهدف إلى بناء القدرات في مجالات صيانة وإصلاح المحركات، وصيانة القوارب، وجهاز تحديد المواقع GPS وجهاز كاشف الاسماك F.F لعدد 171 صيادا.

وتخرج عدد 148 صيادا وتم اختيار عدد 12 صيادا من الاوائل للدورات السابقة وتدريبهم في مرحلة TOT وهي تدريب مدربين لتقديم الخدمات تدريجيًا على نطاق واسع بهدف تحسين سبل المعيشة للمجتمعات المحلية وتوسيع مدارك الصيادين.

وحضر حفل التوزيع، مدير عام مديرية الريدة وقصيعر الاستاذ عمر أحمد الجفري وأمين عام تعاونية صيادي قصيعر السمكية عوض أحمد مغيزل، ومدير مراكز الإنزال مديرية الريدة وقصيعر خالد مبارك النموري، ومنسق الدورات المهندس محمد عوض الغرابي.