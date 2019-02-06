وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:06 صباحًا, 6 فبراير 2019 م المناطق - وكالات استضافـت اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي وزير الخارجية اليمني خالد اليماني للحديث عن رؤية اليمن للتسوية.

وقال زير الخارجية اليمني في كلمته أمام اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي “، إن رؤية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للتسوية والسلام والتي تتبناها الحكومة الشـرعية، واضحة في أن الأولوية لإجراءات بناء الثقة، ويأتي بعدها تاليًا مسألة الملف السياسي، فلا يمكن وليس من المنطقي الحديث عن أي موضوع آخر مع الحوثيين وهم لم ينفذوا ما اتفقنا عليه في ستوكهولم”.

وأضاف ” أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حتى لم يلتزموا بالحد الأدنى مما كان يطالب به الجنرال كاميرت من فتح الممرات أمام تدفقات المساعدات الإنسانية والاغاثية”.

وتركزت مداخـلات سفراء الدول الأوربية في اللجنة حـول آفاق التسوية، وطلب مقترحات الجانب الحكومي اليمني لدور أوربي أكثر فعالية في اليمن.

وأكد الوزير اليماني، على ضـرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لإيقاف تصرفاتها غير المسؤولة من إرسال الأسلحة إلى الميليشيات الانقلابية، وقال ” يمكن لنا أن نتخيل حجم الكارثة فيما إذا وصلت هذه الأسلحة إلى الإرهابين في الداخل الأوروبي”.

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