شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: النظام الإيراني هو الممول الأكبر للإرهاب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين وبحضور أعضاء الإدارة الأمريكية والضيوف.

وحيا الرئيس الأمريكي أعضاء الكونغرس الجدد وأكد للجميع أهمية الوحدة بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة قائلا" الأجندة التي أطرحها الليلة ليست أجندة الجمهوريين أو الديمقراطيين بل أجندة الشعب الأمريكي".

ودعا الرئيس ترامب أعضاء الكونغرس لكسر عقود من الجمود السياسي، ولأهمية جبر الانقسامات القديمة ومعالجة جروح الماضي وبناء تحالفات وصنع حلول جديدة وفتح الباب أمام الإمكانيات غير العادية للمستقبل.

وأشاد ترامب في خطابه بالاقتصاد الأمريكي وقال إن الأجور ترتفع بأسرع وتيرة منذ عقود، وإن الاقتصاد الأمريكي ينمو تقريبًا بضعف السرعة التي كان ينمو بها عندما توليت المنصب، وإن البطالة وصلت إلى أدنى معدل لها منذ نصف قرن.

وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية تحت قيادته عملت بحسم لمواجهة الممول الأكبر في العالم للإرهاب، وهو النظام الإيراني، وأن العمل مستمر لضمان عدم حصول هذه الديكتاتورية على أسلحة نووية، وقررت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران.

واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه قائلاً " اسأل رجال ونساء هذا الكونغرس أن ينظروا إلى الفرص المتاحة أمامنا، إنجازاتنا الأكثر إثارة ما تزال في المستقبل".