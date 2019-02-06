مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مشروع قانون يفرض عقوبات على ثلاث دول



تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا، بالإضافة إلى روسيا وإيران لمساعدتها الحكومة السورية. الخليج 365/ بغدادتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا، بالإضافة إلى روسيا وإيران لمساعدتها الحكومة السورية. وذكرت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط"، دعمه أكثر من 77 عضو بمجلس الشيوخ من اصل مئة. جدير بالذكر أن مناقشة مشروع القانون استمرت أكثر من شهر.



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