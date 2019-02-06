ترامب يعد بـ"نهج جديد" للحروب

الخليج 365/ بغدادوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بـ"نهج جديد" للحروب التي تقودها بلاده، مؤكداً تحرير معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرة "داعش" في العراق وسوريا.

وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس، "كمرشح رئاسي، أعد بنهج جديد (للحروب). الدول العظمية لا تقاتل في حروب لا نهاية لها".

ووصف ترامب التحديات التي تواجه إدارته في الشرق الأوسط بـ "المعقدة"، لكنه أشار إلى أنه وقت توليه المنصب "كان داعش يسيطر على 20 ألف ميل مربع في سوريا والعراق، وأن معظم هذه الأراضي تم تحريرها".



ومضى ترامب إلى القول، "وعندما نعمل مع حلفائنا على تصفية فلول "داعش"، يكون قد حان الوقت لدعوة جنودنا البواسل للعودة إلى الوطن".

وتابع، "في ظل إدارتي، لن نعتذر أبدا عن تعزيز مصالح أمريكا. فعلى سبيل المثال، وقعت الولايات المتحدة قبل 10 سنوات اتفاقية مع روسيا، اتفقنا بموجبها على الحد من قدراتنا الصاروخية وخفضها. وبينما كنا نمتثل تماما للاتفاقية، انتهكت روسيا بشكل متكرر شروطها".

