الان تتابع ترامب: إيران ديكتاتورية فاسدة لن تحصل على السلاح النووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الراديكالي في إيران، وتعهد بألا تحصل طهران مطلقاً على أسلحة نووية. وقال ترامب في خطاب حول حالة الاتحاد اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي): إنهم (الإيرانيون) يفعلون أموراً، أموراً سيئة”، متهما الحكومة في طهران بأنها معادية للسامية. وأوضح ترامب: إيران دكتاتورية فاسدة ولن تحصل على السلاح النووي، مضيفاً أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأمريكا. وأضاف أن أمريكا تصدت للنظام الراديكالي الإرهابي في إيران، مشدداً: “لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي”.

وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، وفرض حينها مجموعة من العقوبات الجديدة عليها.

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