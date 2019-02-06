الان تتابع ترامب يحذر الصين: سرقة وظائف الأمريكيين وثروتهم انتهت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من أنّه لن يعود بإمكانها سرقة الوظائف والثروة الأميركيّة، مطالباً بتغييرات هيكليّة من بكين لإنهاء ممارساتها التجاريّة غير العادلة وذلك في خطاب حول حال الاتّحاد ألقاه أمام الكونغرس.

وقال ترامب أكنّ الكثير من الاحترام للرئيس (الصيني) شي (جينبينغ)، ونحن نعمل على اتّفاق تجاري جديد مع الصين، لكنّه يجب أن يتضمّن تغييرات هيكليّة حقيقية لإنهاء الممارسات التجاريّة غير العادلة وخفض العجز المزمن لدينا وحماية الوظائف الأمريكية.

وتنتهي في الأوّل من مارس مهلة اتّفق عليها الرئيسان الصيني والأمريكي من أجل التوصّل إلى اتفاق لتسوية الخلافات التجاريّة بين البلدين، وإلا فإنّ واشنطن تُهدّد بفرض رسوم جمركية مشددة على شريحة جديدة من البضائع الصينية المستوردة.