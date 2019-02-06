محلل سياسي: الإخوان يعيشون في أزمة قاسية بعد مقاطعة قطر وانهيار الليرة التركية

أكد المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن الإخوان يعيشون في أزمة قاسية بعد مقاطعة قطر.
وقال الزعتر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الإخوانجية يعيشون مرحلة اللطم والنياح بعد الإنهيار الحاصل في الليرة التركية".
وأضاف:"الإخوانجيه يعيشون بالفعل في أزمة قاسية مابعد المقاطعة التي تعيشها قطر وإنعكست على وضعها الإقتصادي ، اليوم تتهاوى الليره التركية ، وكل هذا سيكون من نتائجه تردي الوضع المادي للإخوانجية".
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