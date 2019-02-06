الرئيس الأمريكي : نواجه النظام الإيراني الممول الأكبر في العالم للإرهاب

قال الرئيس الأمريكي إن إدارته عملت بحسم لمواجهة النظام الإيراني الممول الأكبر في العالم للإرهاب، مشيراً إلى أنه لضمان عدم حصول هذه الدكتاتورية على أسلحة نووية قرر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الكارثي مع طهران، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف ترامب، خلال كلمته في خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونجرس الأمريكي، أن بلاده لن تغض الطرف أبداً عن النظام الإيراني، الذي يهتف "الموت لأمريكا"، وقال "يجب ألا نتجاهل السم الشرير لمعاداة السامية أو من ينفثون هذا السم".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الأمم العظيمة لا تخوض حروباً دون نهاية، وقال "قواتنا الشجاعة تحارب في الشرق الأوسط منذ نحو 19 عاماً"، وأن أحد أعقد التحديات التي تواجهها بلاده هي في الشرق الأوسط.

"حالة الاتحاد" هو خطاب سنوي يلقيه الرئيس الأمريكي للحديث عن وضع البلاد الاقتصادي والعسكري، إضافة إلى توجيه مجموعة من الرسائل للنواب الديمقراطيين والجمهوريين بضرورة العمل سوياً من أجل الولايات المتحدة.