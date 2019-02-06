دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 15 شيئاً عليك معرفتها قبل زيارة روما

كانت روما في يوم من الأيام أكبر وأغنى مدينة بين مدن العالم الغربي وأكثرها قوة. ولا عجب أن روما اليوم مزدحمة بالعديد من المعالم التاريخية والمتاحف وأكثر من 900 كنيسة.

© alqiyady 15 شيئاً عليك معرفتها قبل زيارة روما

ورغم أني لطالما أحببت تاريخ وثقافة روما، إلا أني أعترف بأن المدينة تحتاج وقتاً لتتعود عليها. روما صاخبة وقذرة ويبدو أنها ستنفجر بسبب كثرة الناس الذين يعيشون في المدينة القديمة ويزورونها.

كنت بحاجة إلى الكثير من الوقت للاستراحة من الصخب. كنا نخرج لرؤية المعالم التاريخية الرائعة ثم نعود لأخذ استراحة في بقعة هادئة مثل ساحة صغيرة أو حديقة أو حتى كنا نعود إلى شقتنا. أعتقد أنني كنت بحاجة إلى فترات الراحة بقدر ما كان الأطفال بحاجة إليها في هذه الرحلة!

إذا كنت تخطط لزيارة عاصمة إيطاليا ذات الشعبية الواسعة، فقد وضعت لك قائمة تضم 15 شيئاً يجب أن تعرفه قبل الزيارة.

1. الأطفال دون 10 سنوات يستخدمون المترو مجاناً. إذا كان ثمة أطفال في رحلتك فلن تحتاج إلى أن تدفع لهم مقابل استخدام وسائل النقل العام! من الممكن أن توفر مبلغاً ملحوظاً عند السفر مع الأطفال.

2. بالحديث عن وسائل النقل العام، تحتاج إلى شراء التذاكر قبل الصعود إليها. يمكنك شراؤها من تاباكي (متجر التبغ) أو من محلات السوبر ماركت أو الأكشاك في محطات المترو والقطار. اشترينا التذاكر في نفس الوقت الذي اشترينا فيه بطاقة هاتف جوال إيطالية. لا يمكنك شراء التذاكر أثناء ركوب الحافلة أو المترو.

نظرًا لعدم اعتبار التذاكر قابلة للاستخدام حتى يتم تفعيلها، فإنه يمكنك شراء التذاكر مقدمًا ثم تفعيلها (في الأجهزة الصفراء) عندما تحتاج إلى استخدام وسيلة النقل. التذاكر صالحة لمدة 75 دقيقة، لذلك يمكنك التبديل بين الحافلات خلال هذا الإطار الزمني. يمكنك أيضاً استخدام نفس التذكرة للمترو والحافلات.

ألق نظرة على موقع ATAC (موقع مؤسسة السكك الحديدية والنقل البري) لإيجاد مزيد من مواقع الشراء.

3. يقع المطار بعيدًا عن وسط المدينة، على بعد حوالي 30 كيلومتر (20 ميل). من المطار يمكنك استقلال قطار مطار ليوناردو إكسبريس السريع إلى محطة تيرميني مقابل 14 يورو أو 16 دولار أمريكي. ولكنك ستجد السكان المحليين يستقلون القطار الإقليمي مقابل نصف التكلفة تقريبًا. يتوقف القطار الإقليمي أكثر من مرة حتى تتمكن من النزول في المحطة الأقرب إلى مسكنك. ضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى الركوب في المترو أو حتى الركوب في سيارة أجرة لإكمال الجزء الأخير من رحلتك إلى الفندق.

قد تكون سيارات الأجرة باهظة الثمن، لكن مدينة روما حددت أسعارًا خاصة للزوار القادمين من المطار. يمكنك الاطلاع على جميع الأسعار على موقع Aeroporti di Roma. ويجب أن تتوقع دفع 48 يورو للوصول إلى وسط روما أو داخل أسوار أورليان من مطار ليوناردو دافينشي. الجيد في سعر سيارة الأجرة هو أن السعر يشمل الأمتعة وما يصل إلى أربعة ركاب. وكما هو الحال دائمًا مع الأسعار المحددة، تأكد من أن سائق سيارة الأجرة يعرف أنك على دراية بسعر الأجرة قبل أن تصعد السيارة. على الرغم من أنه من غير القانوني فرض المزيد من الرسوم، فإنك لا ترغب بأن يتم خداعك. سيكون هناك أيضاً سيارات الأجرة المزورة التي تبحث عن السائحين غير الحذرين. يجب أن تبحث عن سيارات الأجرة البيضاء وتتأكد من وجود إشارة سيارة أجرة في الأعلى ورقم تعريف وعداد قبل الركوب.

© alqiyady 15 شيئاً عليك معرفتها قبل زيارة روما

حدد خطة النقل الخاصة بك من المطار إلى الفندق قبل وصولك. تأكد من أن تأخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية مثل أجرة سيارة الأجرة من أحد محطات القطار إلى فندقك أو أجرة المترو لواحدة من الرحلات. وضع في اعتبارك التكاليف ومقدار الأمتعة التي ستحملها قبل مغادرة المنزل.

احمل أوراق نقدية لتغطية هذه التكاليف! يمكنك استخدام ماكينة الصراف الآلي أثناء وجودك داخل المطار.

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4. لا تنسى حمل زجاجة مياه. المياه التي يتم الترويج لها بين السياح مكلفة للغاية. من الممكن أن تدفع ما بين 1.50 يورو إلى 2 يورو مقابل ما يعادل زجاجة مياه سعة 12 أونصة من بائع متجول! سوف تكلفك زجاجة المياه ذاتها 1 يورو من متجر على الزاوية. الأفضل من ذلك، توجه إلى متجر البقالة وادفع فقط 0.19 يورو مقابل زجاجة بسعة 1.5 ليتر! هناك أيضاً نوافير في جميع أنحاء المدينة تضخ مياه الشرب حيث يمكنك من ملء زجاجة قابلة لإعادة الاستخدام أثناء زيارة المواقع. فقط تجنب المياه غير الصالحة للشرب.

5. لا، أكرر، لا تأخذ وردة من أي شخص في الشارع. حتى لو كان طفل لطيف. لا تسمح لهم بدسها في محفظتك أو جيبك. لا تلتقطها حتى لو سقطت أمامك. قل "لا" بحزم وتابع المشي. سيحاولون الحصول على النقود منك مقابل الزهرة حتى لو خدعوك في قبولها.

رفضك الجدي هو رد مناسب على البائع المزعج الذي يتجول في مناطق الجذب الرئيسية ويحاول بيع عصي السيلفي والمظلات. فقط استمر في تكرار "لا" لكل من تمر من أمامه. سوف يحيطون بك، لذا فقط كن حازماً واستمر في الحركة.

6. خدمات الطاولات في إيطاليا مأجورة. إذا كنت تزور إيطاليا للمرة الأولى، فقد تندهش عندما تعلم أنك ستدفع رسم التغطية ""coperto مقابل الجلوس على الطاولة لتناول الطعام. هذا ما هو الأمر عليه.

ترتفع قيمة رسم التغطية ""coperto في المناطق السياحية، ولكن المتوسط ​​هو 1.50 يورو للشخص الواحد. إذا كنت ترغب في تجنب دفع رسم التغطية "coperto" بإمكانك الوقوف عند الطاولة الرئيسية لتناول قهوتك أو شراء البيتزا والمغادرة.

قد تجد أيضاً رسم الخدمة "servisio" مدرج كنسبة مئوية من فاتورتك وعادة ما تكون قيمته بين 10-20 ٪. وهو عبارة عن رسم خدمة النادلين. لم نر هذا غالبًا في إيطاليا باستثناء المطاعم على طول المسارات السياحية.

© alqiyady 15 شيئاً عليك معرفتها قبل زيارة روما

تتم طباعة قيمتي رسمي التغطية "coperto" والخدمة "servisio" بخط صغير في أعلى أو أسفل أو على ظهر قائمة الأطعمة. تأكد من إلقاء نظرة على هذه الرسوم قبل الجلوس. قد تشاهد أيضًا علامات تشير إلى أن السعر يشمل قيمتي رسمي التغطية "" coperto والخدمة "servisio" حتى تعرف أنه لن تكون هناك رسوم إضافية بعد تناول وجبتك. وأخيراً، ترقب رسم الخبز "pane". عادةً، إذا كان النادل يجلب الخبز إليك تلقائيًا، هذا يعني أنك لن تدفع رسومًا إضافية أو أنه تم تضمين السعر مسبقاً في رسم التغطية ""coperto. في بعض الأحيان تتم الإشارة إليه برسم الخبز والتغطية "" pane e coperto في قائمة الأطعمة.

في الوقت الذي قرأت فيه أنه من غير القانوني حاليًا فرض رسم التغطية في منطقة لاتسيو (روما)، فإنه لا يزال موجوداً في كل مطعم تقريبًا.

7. لا تخف من الاعتراض في حال كان هناك خطأ في فاتورتك. احرص دائماً على الحصول على إيصال مفصل عند دفع ثمن وجبتك واقرأه بعناية. اعرف ما يتم محاسبتك عليه. كنا في سيينا مؤخراً، وطلبت وجبة اليوم. وجاءت متضمنة لسعر محدد لرسم الدخول والنبيذ والمياه والقهوة. تلقيت الفاتورة وتمت محاسبتي على الماء والقهوة. قد يكون هذا المبلغ هو عبارة عن بضع قطع نقدية من اليورو، لكن طلبت منهم حذفه.

رغم أنك ستعيش تجربة جيدة لتناول الطعام في روما، إلا أن هناك الآلاف من السياح الذين يتوافدون إلى المدينة يومياً. من السهل معرفة سبب سعي بعض الأماكن للاستفادة منهم. وعموماً، ستحظى بتجربة طعام لطيفة في حال تجنبت بعض الأماكن "الساخنة". فقط ضع هذه الملاحظات الإضافية الصغيرة في ذهنك.

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8. البقشيش ليس إلزامياً أو متوقعاً في أوروبا كما هو في الولايات المتحدة. يتقاضى النادلون أجوراً محترمة بما في ذلك الفوائد. إذا ترك الإيطاليون بقشيشاً فسيكون بعض اليوروهات أو ما يكمل ثمن الفاتورة. سيكون بقشيش بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10٪ من شخص أمريكي أكثر من كافي مقابل خدمة رائعة أو في حال ارتكب طفلك فوضى كبيرة. لا تترك بقشيشاً في حال قمت بدفع قيمة رسم الخدمة وتذكر أن البقشيش ليس مطلوباً. أنا عادة ما أترك بقشيشاً بنسبة حوالي 5 ٪ للخدمة الجيدة. حتى ذلك لا يزال من الصعب على دماغي المبرمج في الولايات المتحدة.

9. نصيحة أخرى بخصوص الطلب. إذا طلبت طبقاً من المقبلات، فمن المحتمل أن يتم سؤالك عما إذا كنت تريده "لثلاثة" (أو أياً كان عدد الأشخاص على الطاولة) أو "للطاولة". فأنهم يسألونك إذا كنت تريد طبق مقبلات لكل شخص. مثل العديد من الأمريكيين، سنطلب طبقاً واحداً من المقبلات لنتشاركه قبل الوجبة. إذا طلبت "للطاولة، فسوف ينتهي بك الأمر بإحضار طبق من الخبز بالثوم بسعر4 يورو لكل شخص على الطاولة. إذا كان هناك أربعة أشخاص على طاولتك، فستكلفك هذه الفاتورة الرخيصة الآن 16 يورو عند إصدار الفاتورة. حدد أنك تريد واحدًا أو "مقبلات لشخصين" حتى إذا كان هناك 3 أو 5 أشخاص على الطاولة.

10. اختر أماكن الإقامة بعناية. لا يوجد نقص في أماكن الإقامة في روما. سوف تجد الفنادق والشقق والنزل التي تناسب جميع الميزانيات. التحدي الأكبر هو العثور على عقار في موقع جيد. في حين أن أنظمة القطارات والمترو والحافلات واسعة النطاق، نجد أنه من الأسهل بكثير البقاء بالقرب من المركز. ستدفع أقل إذا بقيت خارج أسوار المدينة، لكنني أفضل دائمًا راحة النزول "في منتصف المدينة."

في حين أن معظم المعالم السياحية الرئيسية تقع في منطقة صغيرة نسبياً، فإن المركز التاريخي الفعلي لروما كبير للغاية. إنه مقسم إلى عدة مناطق تتميز كل منها بشيء فريد لتقدمه للزائرين. عند حجز أماكن الإقامة، لا تعتمد فقط على حقيقة أن الفندق يفخر بوجوده في المركز التاريخي. يجب أن تعرف في أي مكان من المركز يقع. اختر الموقع بحسب الأماكن التي ترغب بزيارتها.

11. ادفع لتتبول. في حين أن أولئك الذين سافروا إلى بلدان أوروبية أخرى يدركون هذه الحقيقة مسبقاً، أعتقد أنه قد يكون مفهومًا جديدًا على المتوافدين الجدد إلى القارة. يجب أن تدفع لاستخدام دورات المياه العامة. الرسم في روما هو1 يورو. الأطفال يستخدمونها بشكل مجاني. أو يمكنك التوجه إلى أحد مواقع ماكدونالد المتعددة لادخار قطعك النقدية الصغيرة.

12. تجنب القيادة في روما، إن أمكن ذلك. سائقي الدراجات النارية يجولون حول السيارات دون أن يفكروا في سلامتهم لثانية واحدة. الأبواق صاخبة ومسارات القيادة لا تعني شيئًا ولا يبدو أن هناك أيًا من الصبر لدى السائقين وراء دفة القيادة. التقطنا سيارتنا المستأجرة في محطة القطار للقيادة إلى فلورنسا وكدت أن أتعرض لنوبة هلع وأنا أحاول التنقل عبر الشوارع. إذا كان ذلك ممكنًا، فلا تفعل.

© alqiyady 15 شيئاً عليك معرفتها قبل زيارة روما

13- كما هو الحال في جميع المدن الكبرى، يشكل نشل الحقائب تهديداً حقيقياً. اهتم بممتلكاتك في جميع الأوقات. لا تضع حقيبتك على الأرض بدون مراقبة ولا تحمل مبالغ نقدية كبيرة. الغجر منتشرون أيضاً في روما. يتم تعليم الرجال والنساء والأطفال على اصطياد السياح. عندما كنت أسمع قصصاً عن النساء اللواتي يلقين أطفالهن على السياح ليسقطوا حقائبهم، كنت أظن دائمًا أن الأمر مبالغ فيه إلى أن تحدثنا مع مديرة العقارات التي استأجرنا منها شقتنا خلال زيارتنا في أكتوبر. كانت تعطي خطابها الاعتيادي لنا عن السلامة في روما وقالت إن هذه الأشياء تحدث بالفعل.

خلاصة القول، كن يقظًا عندما تكون في مناطق مزدحمة في وسائل النقل العام. إنها مدينة رئيسية على كل حال. ستكون محشورًا بجوار الغرباء، لذا قد يكون التسلل إلى محفظتك أسهل مما تظن. لحسن الحظ لم تكن لدينا مشكلة، ولكنني أحاول أن أتوخى الحذر وأنا استمتع برحلاتنا.

14. ارتد أحذية مريحة. في حين أنك قد تحلمين بالتبختر في الشوارع بالأحذية ذات الكعب العالي، فإن روما ليست المكان المناسب لتلك الأحذية. الشوارع مرصوفة بالحصى القديمة حيث لا يوجد مكان لارتداء أي شيء سوى الأحذية المستوية. كسر كاحلك سوف يثبط من متعة سفرك.

15. تعلم العبارات الإيطالية الأساسية. لا يجب أن تكون مختصاً في اللغة لكي تسافر، ولكن من المفيد تعلم بعض الكلمات الأساسية. إن تحية شخص ما بلغته الأم هي ببساطة دليل احترام. لقد وجدنا أن القليل من الجهد يقطع بك شوطاً طويلاً.

Buon giorno بونجورنو = صباح الخير/ طاب يومك

Buona sera بونا سيرا= مساء الخير

Ciao تشاو = مرحباً / وداعاً

Arrivederci اريفيديرتشي = وداعاً

Grazieغراتزي = شكراً لك

Prego بريغو= أهلاً بك

favore per بير فافور = من فضلك

Sì سي = نعم

No نو = لا

Mi scusi مي سكوزي= عفواً / عذراً

Parla inglese? بارلا إنكليزي؟= هل تتحدث الإنجليزية

العبارات المذكورة أعلاه هي بعض الأساسيات فقط لمساعدتك على اجتياز رحلتك. إذا كان لديك الوقت، فتعلم المزيد. السفر هو دائمًا وقت رائع لزيادة وعيك باللغات والثقافات الجديدة.

16. وفر المال عن طريق شراء جواز مرور روما والفاتيكان قبل رحلتك.

إن بطاقة الفاتيكان وروما من أمنية هي جواز للتجول في المدينة تمنح حاملها دخولاً مجانياً للأماكن السياحية الأكثر جذباً في روما والفاتيكان بالإضافة إلى دخولية للطريق السريع وجولة في الحافلة الطابقية مفتوحة السقف ودليل إرشادي مجاني وبطاقة سفر. إنها مصممة خصيصاً لزوار المدينة، يمكن للسياح توفير الوقت والمال خلال فترة وجودهم في روما.

ماذا تتضمن:

• الدخول المجاني إلى متاحف الفاتيكان وكنيسة سيستين - بالإضافة إلى دليل صوتي مجاني قابل للتحميل عن طريق الواي فاي لكاتدرائية القديس بطرس.

• دخول مجاني حسب اختيارك إلى 2 من أصل 6 من أكثر الأماكن السياحية جذباً في روما والتي هي المدرج والمنتدى الروماني وتلة بالاتين ومتاحف كابيتوليني ومعرض بورجيس ومتحف قلعة سانت انجيلو الوطني.

• دخولية إلى المسار السريع لكاتدرائية القديس بطرس وكنيسة سيستين والمدرج - وفر أكثر من 4 ساعات في كل معلم خلال فترات الازدحام.

• تذكرة مجانية لجولة في الحافلة الطابقية مفتوحة السقف في روما لمدة 3 أيام.

• بطاقة سفر مجانية للوصول غير المحدود إلى نظام النقل العام في روما.

• دليل مفصل مجاني للمساعدة في التخطيط لرحلة مثالية.

• دخول مخفّض إلى 30 موقع ومكان جذب سياحي ومتحف آخر في روما.

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© alqiyady 15 شيئاً عليك معرفتها قبل زيارة روما

روما هي مدينة لا مثيل لها. إنها فوضوية وساحرة في الوقت ذاته. ومع قليل من التفكير المسبق والتخطيط وخريطة جيدة، يمكن لروما أن تستحوذ على قلبك أنت أيضاً. ومن يدري، إن قمت برمي عملة معدنية في نافورة تريفي، قد تتحول الحكاية إلى حقيقة وتزور المدينة مرة أخرى في يوم من الأيام.

ما الأشياء الأخرى التي تتمنى معرفتها قبل زيارة روما؟

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