شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بحملة ترويجية عن الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، أهمية إعلان منظمة التعاون الاقتصادى بترقية تصنيف مصر بمؤشر مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمار كيف ترين هذه الخطوة، مشيرة إلى أن هذه الشهادة العالمية إيجابية فى حق الاقتصاد المصرى.

وقالت عضو مستقل بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه الشهادة تعكس نجاح الخطوات التى اتبعتها مصر تجاه الإصلاح الاقتصادى وتحركتها لخلق مناخ أمن ومستقر وجاذب للاستثمار.

وأشارت النائبة دينا عبد العزيز إلى أن هذه الشهادة يمكن أن نستفيد فيها من الناحية الترويجية من خلال الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته مصر على مستوى العالم، لجذب الاستثمار الأجنبى.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، رفعت تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.