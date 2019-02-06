فادي عبود: الامارات دولة تعلم كل العالم العربي الانفتاح وقبول الآخر

أشار الوزير السابق ​فادي عبود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​الإمارات​ تلعب وبكل جدارة الدور الذي كان على ​لبنان​ ان يقوم به في المنطقة. لا يسعني الا ان ارفع "البرنيطة" وبكل احترام لدولة تعلم كل ​العالم العربي​ الانفتاح وقبول الآخر بالفعل وليس بالقول تستحقون الاحترام والتقدير".

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