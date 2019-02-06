أوساط التيار للجمهورية:جنبلاط مستاء من نيلنا وزارات اساسية خصوصا المهجرين

وضعت أوساط "التيار الوطني الحر" مواقف النائب السابق وليد جنبلاط، في خانة الاستياء من نَيل "التيار" وزارات أساسية، خصوصاً وزارة المهجرين.
وكشفت في حديث إلى "الجمهورية" انّ اتفاقاً حصل بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الخارجية جبران باسيل، يقضي بإقفال ملف المهجرين خلال سنة ونصف السنة من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لهذ الاقفال، وهذا ما لم يتحمّله جنبلاط الذي كان قد أعَدّ موازنة تقدّر بمليار ومئة مليون دولار.
وأضافت أنّ الوزير غسان عطالله سيوقِف دفع الترميم المُنجز نهائياً، وسيتفرّغ لإقفال الملف، مع ما يعنيه ذلك من نجاح "التيار" في الشوف وعاليه، إذ سيصرف هذا المبلغ بتوازن يعوّض المسيحيين ما خسروه جرّاء سلوك الادارات السابقة لوزارة المهجرين.
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