الجمهورية: بري بدأ وساطة لرأب الصدع بين الحريري وجنبلاط

علمت "الجمهورية" ان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بدأ وساطة لرأب الصدع بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، فأوفد مساء أمس النائبين ​أنور الخليل​ و​ياسين جابر​ الى جنبلاط، فيما غادر الوزير ​وائل ابو فاعور​ في مهمة عاجلة الى الرياض تمتدّ لساعات عدة، على ان يعود منها فجر اليوم ليزور والوزير اكرم شهيّب ​قصر بعبدا​.

وفيما اعترفت اوساط ​السراي الحكومي​ بوساطة بري، قالت انها لم ترصد اي زيارة لمسؤول في حركة "أمل" الى السراي.

وتحدثت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن رسالة نقلها الوزير ​علي حسن خليل​ من بري الى الحريري، على هامش اجتماع لجنة ​البيان الوزاري​.

وأوضحت مصادر تواكب الوساطة انّ ما حققته بداية يكمن في وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين، على ان يتعمّق البحث في تفاصيل أخرى. لافتة الى انّ الخلاف لن يُحلّ في انتظار ما ستؤول اليه الإجراءات المتخذة في حق الضبّاط في ​قوى الأمن الداخلي​ الذين وضعوا في تصرّف المدير العام، تمهيداً للدخول في مرحلة التحقيقات معهم، ومن بينهم العقيد وائل ملاعب".