فيصل الصايغ: ما يجمع بين المستقبل والاشتراكي اكثر مما يفرقه

اكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​ لـ"اللواء" ان "ما يجمع بين ​تيار المستقبل​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الاشتراكي اكثر مما يفرقه".

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