الحجار: الاشتراكي حليف تاريخي وسيبقى كذلك وهناك مساعي للتهدئة معه

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ لـ"اللواء" الى ان ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ حليف تاريخي، وسيبقى كذلك. واشار الى ان هناك مساعي للتهدئة وان موقف رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ اتى للتصويب السليم بعد كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​. على ان مصادر مستقبلية اوضحت لـ"اللواء" انه لولا كلام جنبلاط لما جاء رد الحريري مع العلم ان ​نواب المستقبل​ لم يدخلوا في اي ردود فعل.

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