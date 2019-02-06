الحياة: الحريري أكد انه لا يوافق على كلام باسيل الأخير عن سوريا

علمت "الحياة" أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي ترأس اجتماع لجنة ​البيان الوزاري​ الذي طال زهاء 5 ساعات، قال إنه كرئيس لـ"تيار المستقبل" لا يوافق على كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عن سوريا في باريس، وإنه كرئيس للحكومة يعتبر أن الإدلاء بمواقف من هكذا ملفات يجب أن يخضع لتنظيمه بالتنسيق مع ​رئاسة الحكومة​.

وأوضح أكثر من وزير لـ"الحياة" أن نقاشا مطولا حصل أيضا حول ​ملف النازحين السوريين​، حيث اقترح وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، الذي يمثل النائب ​طلال أرسلان​، تعديلا على الفقرة المتعلقة به، تنص على "أن توفر الحكومة كل الإمكانيات لوزير شؤون النازحين للسعي مع الأطراف المعنية والفرقاء السياسيين والهيئات الدولية لأولوية عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم". ولقي هذا الاقتراح اعتراضا من وزيري "القوات" و"الاشتراكي" اللذين اعتبرا أن إيكال المهمة لوزارة الدولة للنازحين يصادر مسؤولية وزارات معنية بأوضاع هؤلاء في لبنان وفي مقدمهم وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية.

ولفت مصدر وزاري إلى ن الوزراء الذي اعترضوا على إضافة هذه الفقرة رأوا فيها نوعا من المصادرة لصلاحيات الوزارات المعنية في شكل يجعل من وزارة الدولة فوق الوزارات الأخرى المعنية.