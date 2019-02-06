الحياة: التوصل لاتفاق تهدئة بين الحريري وجنبلاط

علمت "​الحياة​" أن اتفاقا على تهدئة السجالات التي تصاعدت بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ جرى التوصل إليه ليل أول من أمس، وعمم كليهما على قيادتي التنظيمين بالتزام وقف التراشق الإعلامي والتصريحات.

وأوضحت مصادر في "​تيار المستقبل​" و"الاشتراكي" لـ"الحياة" إن اتصالات جرت ليل الإثنين بين كل من نائب رئيس المكتب السياسي ل"المستقبل" الوزير السابق باسم السبع والنائب ​وائل أبو فاعور​ جرى خلالها التوافق على التهدئة تمهيدا لمناقشة الخلافات التي حصلت وأسبابها لاحقا. ووافق كل من الحريري وجنبلاط على هذا المسعى، فيما قال أكثر من مسؤول في "الاشتراكي" إنه سيواصل ​سياسة​ الاعتراض على بعض التوجهات السياسية والاقتصادية التي لا يرى أنها مفيدة، داخل الحكومة والمؤسسات وبهدوء.

وذكر مصدر في "الاشتراكي" أن أكثر من فريق دخل على خط التهدئة بين الحريري وجنبلاط وأن "المصلحين وذوي النيات ​الطيبة​ كثر".