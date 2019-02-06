وزيرة أميركية: الأزمة الأمنية على حدودنا ستسوء إذا لم يتحرك الكونغرس

ردّت وزيرة ​الأمن الداخلي​ الاميركي كريستين نيلسن على خطاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قائلة: "إن الأزمة الإنسانية والأمنية على حدودنا ستسوء إذا لم يتحرك ​الكونغرس​".

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