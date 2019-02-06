كيف علق السياسيون في أمريكا على خطاب ترامب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تعليقات أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي، على خطاب حالة الاتحاد، في الكونجرس، والذي استغرق 82 دقيقة.

قال وزير الخزانة، ستيفن منوشين: "سياسات الرئيس ترامب المؤيدة للنمو، المؤيدة للعمال، تقدم أجورًا متزايدة وبطالة منخفضة لصالح جميع الأمريكيين".

فيما أكد وزير الأمن الداخلي كريستين نيلسن: "حان الوقت للكونجرس أن يدرك حقيقة أهمية بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويأخذه على محمل الجد".

الفائم بأعمال المدعي العام، ماثيو ويتاكر قال: "خطاب الرئيس ترامب قدم رؤية متفائلة ومأمولة لهذا البلد. أمريكا مع حدود جنوب آمنة ستكون أقل جرائم، وستقدم أجور أفضل للعائلات العاملة".

فيما قالت وزيرة النقل، إلين تشاو: "أصدر الرئيس الليلة دعوة من الحزبين لإصلاح واستعادة البنية التحتية القديمة في أميركا. وبسبب سياسات ترامب، حقق اقتصادنا مستويات تاريخية من النمو الاقتصادي والعمالة للأمريكيين والقطاع الخاص على نطاق واسع".

وأكد وزير التجارة، ويلبر روس: "في ظل قيادة الرئيس ترامب، تجدد الأمل إلى العامل المنسي. فقد أعادت مبادراته القوية للأمن والسياسة الخارجية القيادة الأمريكية على المسرح الدولي".

وزير الخارجية مايك بومبيو قال: "في أول عامين له، عزز ترامب قوة الولايات المتحدة في الداخل والخارج من خلال وضع مصالح الشعب الأمريكي أولاً، وإعادة تأكيد القيادة الأمريكية حول العالم".

وألقى الرئيس الأمريكي اليوم الاربعاء، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، ليكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطابا سنويا أمام مجلسيْ الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعيا للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته الشخصية للشعب الأميركي.