سقوط أمطار بسوهاج.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

شهدت قرى ومدن محافظة سوهاج، الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة خاصة بالمنطقة المتاخمة للجبال، حيث تسببت في إعاقة حركة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة بدائرة المحافظة، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى بمختلف المراكز.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد إلى "القصوى" بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة بدءًا من الساعات الأولى من اليوم.

ووجه "الأنصاري" بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه محافظ سوهاج بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيء، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، ومراجعة مناسيب الترع.​