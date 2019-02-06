بالفيديو.. ترامب يغني مع أعضاء الكونجرس "عيد ميلاد سعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

توقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إلقاء خطاب حالة الاتحاد في الكونجرس للحظات، للغناء مع الأعضاء، "عيد ميلاد سعيد"، لأحد الناجين من الهولوكست، يهوذا ساميت.

وقال ترامب: "هذه الليلة، انضم إلينا أيضا الناجي من مذحبة بيتسبرج يهوذا ساميت، وهو أيضًا أحد الناجين من محرقة الهولوكوست منذ أكثر من 70 عامًا".

وقتل 11 شخصًا، وأصيب آخرين في إطلاق نار استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أكتوبر الماضي.

وأضاف ترامب: "اليوم، يوافق عيد ميلاد ساميت الـ81 ". وبدأت قاعة الكونجرس بالغناء "عيد ميلاد سعيد".

وألقى الرئيس الأمريكي اليوم الاربعاء، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، ليكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطابا سنويا أمام مجلسيْ الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعيا للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته الشخصية للشعب الأميركي.