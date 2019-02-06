ترامب: بلادنا تتصدر العالم في إنتاج النفط والغاز

أثنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، على اقتصاد بلاده، وقال "إن بلادنا تتصدر العالم في إنتاج النفط والغاز"، وذلك في خطاب حالة الاتحاد الذي

ألقاه أمام الكونجرس.

وقال الرئيس الأمريكي في خطابه، إن إدارته تسعى لخلق نظام للهجرة آمن وقانوني وحديث،

مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة ويتفوق على كل الاقتصادات.

وأشار ترامب إلى أن إدراته حققت ازدهارا، والبطالة حققت أقل مستوى لها في نصف قرن، داعيا إلى "التعاون والوفاق" بين الجمهوريين والديموقراطيين.