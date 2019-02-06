ترامب: بلادنا تتصدر العالم في إنتاج النفط والغاز

أثنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، على اقتصاد بلاده، وقال "إن بلادنا تتصدر العالم في إنتاج النفط والغاز"، وذلك في خطاب حالة الاتحاد الذيألقاه أمام الكونجرس.
وقال الرئيس الأمريكي في خطابه، إن إدارته تسعى لخلق نظام للهجرة آمن وقانوني وحديث،
وأشار ترامب إلى أن إدراته حققت ازدهارا، والبطالة حققت أقل مستوى لها في نصف قرن، داعيا إلى "التعاون والوفاق" بين الجمهوريين والديموقراطيين.
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