حالة الطقس: غائم وبارد واحتمال تساقط أمطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتمتد لمناطق واسعة وتكون رعدية خلال ساعات الليل، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.