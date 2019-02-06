أبرز ما جاء في خطاب ترامب عن حالة الاتحاد

نهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل خطاب حالة الاتحاد ، تاليا في سطور أبرز ما تضمنه الخطاب نجتمع الليلة في لحظة فيها إمكانيات غير محدودة ونحن نقف أمام كونغرس جديد

الأجندة التي أطرحها الليلة ليست أجندة الجمهوريين أو الديمقراطيين بل أجندة الشعب الأمريكي

النصر ليس الفوز لحزبنا بل لصالح بلادنا

في عام 2019 نحتفل بمرور 50 عام منذ أن قام طيار عظيم بقطع مليون ميل في الفضاء لوضع العلم الأمريكي على سطح القمر

في القرن العشرين، أنقذت أميركا الحرية وغيرت شكل العلم وأعادت تعريف مستوى معيشة الطبقة الوسطى

الآن يجب أن نخطو بثقة وشجاعة إلى الفصل الجديد من هذه المغامرة الأمريكية العظيمة ويجب أن نخلق مستوى جديدا للعيش في القرن الـ 21

يمكننا أن نكسر عقودا من الجمود السياسي

سويا، يمكننا أن نكسر عقودا من الجمود السياسي

يمكننا أن نجبر الانقسامات القديمة ونعالج جروح الماضي ونبني تحالفات ونصنع حلولا جديدة ونفتح الباب أمام الإمكانيات غير العادية للمستقبل الأمريكي

الليلة أطلب منكم أن تختاروا العظمة

خلال السنتين الماضيتين، تحركت إدارتي بسرعة تاريخية لمواجهة مشاكل تجاهلها على مدى عقود قادة من الحزبين

ترامب: الأجور ترتفع بأسرع وتيرة منذ عقود

الاقتصاد الأمريكي ينمو تقريبا بضعف السرعة التي كان ينمو بها عندما توليت المنصب

البطالة وصلت إلى أدنى معدل لها منذ نصف قرن

معدل البطالة لدى الأمريكيين من أصول أفريقية وآسيوية وهسبانية وصل لأدنى معدل مسجل

المزيد من الناس يعملون الآن أكثر من أي وقت مضى

نهينا تقريبا الضرائب على الإرث والمشروعات الصغيرة

أطلقنا ثورة الطاقة الأمريكية والولايات المتحدة الآن هي المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم

بعد 24 شهرا من التقدم المطرد، اقتصادنا مثار حسد العالم وجيشنا هو الأقوى على سطح الأرض

أمريكا من جديد تربح كل يوم

يا أعضاء الكونغرس .. حالة اتحادنا قوية

معجزة اقتصادية تحدث في الولايات المتحدة

يجب أن نكون متحدين في وطننا لهزيمة خصومنا في الخارج

قبل أسبوعين اتحد الحزبان لإقرار إصلاحات في النظام الجنائي قيل ألا سبيل لتحقيقها

العام الماضي، سمعت من أصدقاء لي قصة أليس جونسون وتأثرت بها بشدة. في 1997 حكم على أليس بالسجن المؤبد في جريمة مخدرات غير عنيفة كانت الأولى لها.

على مدى العقدين التاليين، أصبحت أليس قسيسة السجن، ملهمة الآخرين باختيار مسار أفضل (لحياتهم) ... قصة أليس تمثل التفاوتات والظلم الذي يمكن أن يوجد في الأحكام الجنائية، ويجب علينا أن نصلح هذا الظلم

أليس معنا هذه الليلة وهي امرأة رائعة

الآن يجب أن يوحد الجمهوريون والديمقراطيون أن يوحدوا صفوفهم لمواجهة أزمة ملحة

حان الوقت للكونغرس أن يظهر للعالم أن أميركا ملتزمة بإنهاء الهجرة غير الشرعية

بينما نتحدث، قوافل منظمة كبيرة تسير باتجاه الولايات المتحدة

أمرت 3570 جنديا بالتوجه للحدود الجنوبية للتصدي لهذا الهجوم الضخم

لدينا واجب أخلاقي لإنشاء نظام هجرة يحمي أرواح ووظائف مواطنينا

أريد أن يأتي الناس إلى بلادنا بأكبر عدد ممكن لكن بطرق قانونية

الليلة أطلب منكم أن تدافعوا عن حدودنا الجنوبية

لا قضية توضح بشكل أفضل الانقسام بين الطبقة العاملة بأميركا والطبقة السياسية من الهجرة غير الشرعية

السياسيون الأثرياء والمتبرعون (للأحزاب السياسية) يدفعون باتجاه حدود مفتوحة بينما يعيشون وراء جدران وبوابات وحراس

التسامح بحق الهجرة غير الشرعية ليس رحمة بل قسوة

عشرات الآلاف من الأمريكيين الأبرياء يقتلون بسبب المخدرات الفتاكة التي تعبر حدودنا وتغرق مدننا

إدارتي أرسلت إلى الكونغرس مقترحا معقولا لإنهاء الأزمة على الحدود الجنوبية

في الماضي معظم الناس هنا في الكونغرس صوتوا لصالح الجدار ولم يتم بناء جدار مناسب وأنا سوف أبنيه

هذا حاجز استراتيجي وذكي وشفاف وليس مجرد حائط من الخرسانة المسلحة

لا أحد استفاد من اقتصادنا المنتعش أكثر من النساء بفضل الوظائف الجديدة التي وفرناها العام الماضي

كل الأمريكيين يمكنهم بأن يفخروا بأن لدينا نساء في قوة العمل أكثر من أي وقت مضى

لدينا الآن نساء في الكونغرس أكثر من أي وقت مضى

وكجزء من التزامنا بتحسين الفرص للنساء سنطلق الخميس مباردة تركز على تمكين المرأة في الدول النامية

قمنا مؤخرا بفرض تعرفة جمركية على 250 مليار من البضائع الصينية

لا ألوم الصين على استغلالنا ولكن ألوم قادتنا ومسؤولينا الذين سمحوا بذلك

خطأ تجاري تاريخي آخر هو الكارثة المعروفة بـ "نافتا"

إن اتفاق أمريكا المكسيك وكندا الجديد الذي سيحل محل نافتا نأمل أن يعيد وظائف التصنيع بأعداد أكبر

الأولوية التالية بالنسبة لي ولنا جميعا يجب أن تكون خفض كلفة الرعاية الصحية والدواء

لا توجد قوة في التاريخ فعلت لتحسين حالة البشر أكثر مما فعلته الحرية الأمريكية

هذه الليلة أطلب منكم أن تنضموا إلي في معركة أخرى يمكن أن نصطف وراءها وهي المعركة ضد سرطان الأطفال

سويا سنهزم الإيدز في أمريكا

أطلب من الكونغرس تمرير تشريع يحظر الإجهاض المتأخر للأطفال

على مدار العامين الماضيين بدأنا في إعادة بناء الجيش الأمريكي بشكل كامل

جعلنا دولا أخرى تدفع نصيبها .. لسنوات كانت تعامل بشكل غير عادل من الناتو

الآن ضمنا زيادة قدرها 100 مليار دولار في موازنات الدفاع من حلفاء الناتو

الولايات المتحدة تطور أحدث أنظمة الدفاع الصاروخي

تحت إدارتي، لن نعتذر أبدا عن تعزيز المصالح الأمريكية

ربما نتفاوض على اتفاق جديد مع روسيا ونضيف الصين ودولا أخرى وربما لن نتمكن من فعل ذلك

سنستمر بالدفع باتجاه السلام في شبه الجزيرة الكورية

رهائننا عادوا للبلاد والاختبارات النووية توقفت ولم يطلق أي صاروخ خلال 15 شهرا

سألتقي بكيم يونغ أون في 27 و28 فبراير في فيتنام

قبل أسبوعين اعترفنا بالحكومة الشرعية لفنزويلا وبرئيسها الجديد خوان غوايدو

نقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في سعيه للحرية

ندين السياسات الوحشية لنظام مادورو

هنا في الولايات المتحدة نشعر بالانزعاج من تبني الاشتراكية في بلادنا

الليلة نجدد عزمنا على أن أمريكا لن تكون أبدا دولة اشتراكية

أحد أعقد التحديات التي نواجهها هي في الشرق الأوسط

مقاربتنا مبنية على الواقعية وليس النظريات

قواتنا الشجاعة تحارب في الشرق الأوسط منذ 19 عاما تقريبا

الأمم العظيمة لا تخوض حروبا من دون نهاية

عندما استلمت منصبي داعش كان يسيطر على أكثر من 20 ألف ميل مربع في سوريا والعراق

سرعت من مفاوضاتنا للوصول إلى تسوية سياسية في أفغانستان

إدارتي عملت بحسم لمواجهة الممول الأكبر في العالم للإرهاب، النظام الأصولي في إيران

لضمان عدم حصول هذه الدكتاتورية على أسلحة نووية، قررت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران

لن نغض الطرف أبدا عن النظام الذي يهتف الموت لأميركا ويهدد بإبادة الشعب اليهودي

يجب ألا نتجاهل السم الشرير لمعاداة السامية أو من ينفثون هذا السم

قبل أشهر 11 أمركيا يهوديا قتلوا بوحشية في هجوم معاد للسامية في بتسبرغ

أسأل رجال ونساء هذا الكونغرس أن ينظروا إلى الفرص المتاحة أمامنا

إنجازاتنا الأكثر إثارة لا تزال في المستقبل

يجب أن نختار إذا كنا نريد أن نُعرّف باختلافاتنا أو إذا سنجرأ على تجاوزها

جب أن نختار إذا ما كنا سنتخلى عن إرثنا أو سنعلن بفخر أننا أميركيون

نحن نفعل المدهش ونتحدى المستحيل ونغزوا المجهول

هذا وقت إعادة إطلاق الخيال الأمريكي

هذا هو مستقبلنا وقدرنا والاختيار المتاح لنا

أنا اسألكم أن تختاروا العظمة

لنجعل أمريكا أولا في قلوبنا

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