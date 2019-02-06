شكرا لقرائتكم ترمب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
وقال مخاطباً أعضاء الكونغرس، خلال خطاب حال الاتحاد، بعد أن أشار إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران: إيران "دكتاتورية فاسدة" ولن تحصل على السلاح النووي.
وأضاف أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأميركا.
كما أكد أن أميركا تصدت للنظام الراديكالي الإرهابي في إيران، مشدداً: "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".
ويعدّ خطاب حالة الاتحاد تقليداً سنوياً في الولايات المتحدة، حيث يستعرض الرئيس أمام مجلسي النواب والشيوخ حالة البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقدم اقتراحاً لجدول أعمال تشريعي للسنة المقبلة.
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