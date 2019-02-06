شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى يكشف كيف تتاجر الإخوان فى المخدرات والعملة فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، بزنس الجماعة فى الخارج، وكيف تاجر التنظيم الدولى فى ممنوعات من أجل تكوين ثروات للتنظيم وقياداته.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه فى عام 1987 استصدرت جماعة الإخوان فتوى من مجمع فقهى دولى تابع لهم ، كان هذا المجمع العلمى يرأسه الشيخ أبو الحسن الندوى ومن أبرز أعضاءه الشيخ يوسف القرضاوى والشيخ حسن أيوب ، حيث وضع هذا المجمع فتواه بجواز الإتجار فى الأشياء الممنوعة قانونا لتنمية موارد التنظيم الدولي، ووضع المجمع فى فتواه مفارقة بين القانون و الشريعة، وقال إن الممنوع قانونا ليس بالضرورة أن يكون حرام شرعا.

وأضاف ثروت الخرباوى، أن هذا المجمع ضرب مثلا بدول تسمح بزراعة وتعاطى مخدر الحشيش والأفيون مثل أفغانستان وباكستان، ودول تسمح بزراعة مخدر القات مثل اليمن، ثم دول تمنع هذا الأمر، لكن النظرة الفقهية لا يجوز أن تستند إلى قوانين الناس ولكن إلى قوانين رب الناس.

ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن الإخوان أجازوا وفقا لذلك تجارة العملة والاتجار فى المخدرات على المستوى الدولي، وتهريب الأدوية وكل ما هو ممنوع قانونا، وكذا تهريب الآثار والاتجار فيها، وكانت هذه الفتوى سببا فى تعظيم موارد الإخوان بشكل غير مسبوق.