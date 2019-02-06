شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستجيب للنائب محمود الصعيدي ويخصص مليون جنيه لإزالة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، إنه التقى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لمناقشة أعمال رصف وتطهير الطرق بمنطقة أوسيم وإصلاح معدات الإدارة المحلية الخاصة برصف تلك الطرق.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محافظ الجيزة أعلن رصد مليون جنيه لإزالة كافة المخلفات والقمامة من منطقة أوسيم خلال الأيام المقبلة.

ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن اللواء أحمد راشد أكد سرعة تصليح المعدات الخاصة برصف الطرق، وعمل المقايسات الخاصة بتلك الطرق تمهيدا للانتهاء من عمليات الرصف.