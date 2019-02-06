كتب – محمد عطايا:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يجرى حاليًا ضده "تحقيقات سخيفة" من بعض الأحزاب، مشددًا على أهمية أن الاتحاد بين كافة النخب السياسية لهزيمة أي عدو في الخارج.
وأضاف في خطاب حالة الاتحاد، الذي يلقيه أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، أن إدارته أثبتت من قبل إمكانية العمل التعاوني بين الحزبين، لافتًا إلى أنه في بداية توليه فترته الرئاسية، مرر مع الكونجرس تشريعات غير مسبوقة.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده تتصدر العالم في إنتاج النفط والغاز، مشيدًا بإنهاء العمل بقانون أوباما للضمان الصحي لأنه لا يحظى...
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن الجدار الحدودي: سأبنيه بنفسي لو رفض الكونجرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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