ترامب يؤكد وقوفع مع غوايدو:سنعيد قواتنا من سوريا بعد الانتصار على داعش

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه على الكونغرس الموافقة على تمويل الحكومة وحماية حدودنا الجنوبية، لافتا إلى انه "قدمنا مقترحا للكونغرس لإنهاء أزمة حدودنا الجنوبية"، واصفا الجدار الذي سوف يبنيه على الحدود مع المكسيك بأنه سيكون من الفولاذ ويعتمد أنظمة ذكية.
ولفت إلى انه "أوضحنا للصين أن سرقة الملكية الفكرية لمنتجاتنا طيلة سنوات قد انتهت، مؤكدا احترامه للرئيس الصيني، وقال: "لدينا صفقة تجارية معهم".
من جهة ، أخرى، أضاف "كنا ملتزمين باتفاقنا مع روسيا بشأن الصواريخ لكننا انسحبنا بسبب خروقات الجانب الآخر"، لافتا إلى انه "زدنا التمويل العسكري من طرف حلفائنا في الناتو بمبلغ 100 مليار دولار".
وأكد ترامب الوقوف مع زعيم المعارضة خوان غوايدو بصفته رئيسا انتقاليا لفنزويلا، مستنكرا وحشية الرئيس نيكولاس مادورو".
وعن الازمة السورية، قال: "سنعيد قواتنا من سوريا بعد الانتصار على داعش، عملنا دائما على مواجهة دعاة الإرهاب ومنهم النظام المتطرف في إيران".
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