دعم إسرائيل ومعاداة إيران.. ترامب يحدد سياسة أمريكا الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تقف مع الشعب الفنزويلي وسعيه للحرية، مدينًا حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، متهمًا أياه بارتكاب جرائم بشعة.

وأضاف في خطاب حالة الاتحاد، الذي يلقيه أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، أن بلاده الولايات المتحدة كانت ملتزمة باتفاقات مع روسيا بشأن الصواريخ النووية، لكنها انسحبت بسبب خروقات الجانب الآخر.

وقال: " أقرت إدارتي القدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحنا سفارتنا في القدس".

واستطردت ترامب: "زدنا التمويل العسكري من طرف حلفائنا في الناتو بمبلغ 100 مليار دولار"، مؤكدًا: "عملنا دائما على مواجهة دعاة الإرهاب ومنهم النظام المتطرف في إيران".

واستكمل: "أن قواتنا حاربت في الشرق الأوسط لـ19 عامًا.. وفي أفغانستان والعراق، لا يزال هناك 7 آلاف بطل أمريكي منتشرين في تلك الأماكن".

وأكد ترامب أنه تعهد عندما كان مرشحًا للرئاسة بصوت عالٍ أن ينهي الصراعات طويلة الأمد التي دخلت فيها واشنطن، قائلًا: "أن الأمم العظيمة لا تدخل في حروب بلا نهاية".

وأضاف: "مع تولي منصبي، سيطرت داعش على أكثر من 10 آلاف ميل مربع في العراق وسوريا، وفي عامين حررنا كافة الأراضي من قبضته، ونتعهد بالقضاء على المتبقي من التنظيم".

واستطرد الرئيس الأمريكي: "سرعت المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، مع الاعتراف بأن الطرف المقابل سعيد للغاية".

وأكد أنه جنب الولايات المتحدة الصفقة النووية الإيرانية، لافتًا إلى أنه فرض العقوبات الأقوى في بلاده ضد طهران، قائلًا: "لم نسمح بنظام يدخل الموت إلى الولايات المتحدة، ويهدد بأي إبادة جماعية للشعب اليهودي".

وألقى الرئيس الأمريكي اليوم الاربعاء، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، ليكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطابا سنويا أمام مجلسيْ الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعيا للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته الشخصية للشعب الأميركي.