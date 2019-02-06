في خطاب حالة الاتحاد.. كيف كسب ترامب تعاطف "سيدات الكونجرس"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

كسب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأييد وتعاطف "سيدات الكونجرس"، خلال خطاب الاتحاد الذي يلقيه اليوم الأربعاء، بعدما أكد على أن المرأة العاملة أصبحت تشغل 58% من الوظائف التي تم إنشاؤها حديثًا.

تفاعلت بعض السيدات المرتديات للزي الأبيض مع كلمة ترامب بالتصفيق، ليقطعهم الأخير: "بأنهن سيسررن بما سيقوله لاحقًا".

وقال ترامب: "بعد قرن واحد من إصدار الكونجرس التعديل الدستوري الذي يمنح المرأة حق التصويت، لدينا أيضًا عدد أكبر من النساء في الكونجرس أكثر من أي وقت".

ووقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد تلك الكلمة، وألمحت إلى الآخرين في الغرفة ليفعلوا الشيء نفسه، والتصفيق للرئيس الأمريكي.

ويبدو أن ترامب يسعى إلى الفوز بتأييد النساء، بعدما استخدم في أكثر من مناسبة، تعليقات عنصرية في نعت النساء، والتي وُصفت بـ"القذرة".

ويلقي الرئيس الأمريكي اليوم الاربعاء، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، ليكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطابا سنويا أمام مجلسيْ الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعيا للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته الشخصية للشعب الأميركي.