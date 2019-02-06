قتل 4 أشخاص بسبب المصاهرة.. ضبط المتهم في مذبحة "الحمادية" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

ضبطت أجهزة الأمن بسوهاج، صباح اليوم الأربعاء، المتهم في مذبحة قرية الحمادية، التي وقعت، مساء الثلاثاء، وراح ضحيتها 4 قتلى بسبب خلافات المصاهرة، حيث عثرت بحوزته على بندقية آلية وعدد 3 خزن لسلاح آلي و61 طلقة من ذات العيار.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي تلقى إخطارًا من اللواء حسن محمود حكمدار مديرية الأمن بوجود إطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين ومصابين بناحية الحمادية دائرة مركز شرطة سوهاج.

انتقل إلى مكان الحادث مدير أمن سوهاج، وحكمدار مديرية الأمن، ورئيس قسم المباحث الجنائية، رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، ورئيس مباحث مركز سوهاج.

تبين من التحريات قيام "سيد. خ ع"، 48 عاما، مزارع ويقيم بذات الناحية ينتمي لعائلة "أ" بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته نتج عن ذلك مقتل كل من أحمد ف م 37 عاما، عامل زراعي إثر إصابته بطلق ناري بالرقبة والفك من الناحية اليمني، السيد ا ع 32 عاما عامل إثر إصابته بطلق ناري بفتحتي دخول وخروج بالجانب الأيمن والأيسر "ينتميان لعائلة "ح"، عبد الحليم م ع 63 عاما عامل زراعي إثر إصابته بطلق ناري بالبطن ينتمي لعائلة " أ "، حمدي ا م 39 عاما صاحب محل سوبر ماركت إثر إصابته بطلق ناري بالرأس ينتمي لعائلة "أ" تصادف وجود الثالث والرابع بمكان الواقعة.

كما نتج عن الواقعة إصابة أحمد ح ا 35 عاما عامل بطلق ناري بالرأس ينتمي لعائلة " ح "، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بينه وبين أفراد عائلة "ح" بسبب خلافات المصاهرة لقيامه بالتعدي علي شقيقته منذ فترة وحال معاتبته لهم آن ذاك قاموا بالتعدي عليه بالضرب.

جرى نقل الجثث والمصاب لمستشفتى سوهاج العام والجامعي.

وأسفرت جهود ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج برئاسة المقدم علي الصغير من ضبط المتهم المذكور، وبحوزته بندقية آلية وعدد 3 خزن لسلاح آلي و 61 طلقة من ذات العيار.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة للسبب المشار إليه، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.