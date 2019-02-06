اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في أحداث مسجد الفتح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامع الفتح.

وتجري إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد صدور أحكامًا غيابية بحقهم تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم، وتتم محاكمتهم حضوريًا.

وأدين المتهمون بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون أغسطس 2013 في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلًا، وأصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في ختام التحقيقات، ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس 2013.

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