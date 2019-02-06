ترامب عن الجدار الحدودي: سأبنيه بنفسي لو رفض الكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يجرى حاليًا ضده "تحقيقات سخيفة" من بعض الأحزاب، مشددًا على أهمية أن الاتحاد بين كافة النخب السياسية لهزيمة أي عدو في الخارج.

وأضاف في خطاب حالة الاتحاد، الذي يلقيه أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، أن إدارته أثبتت من قبل إمكانية العمل التعاوني بين الحزبين، لافتًا إلى أنه في بداية توليه فترته الرئاسية، مرر مع الكونجرس تشريعات غير مسبوقة.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده تتصدر العالم في إنتاج النفط والغاز، مشيدًا بإنهاء العمل بقانون أوباما للضمان الصحي لأنه لا يحظى بتأييد شعبي

وطالب من الكونجرس الموافقة على تمويل الحكومة لبناء الجدار، وحماية الحدود الجنوبية، لافتًا إلى أنه أمر بنشر 3750 جنديًا إضافيًا لحماية الحدود.

وأكد ترامب، أنه من الممكن استقبال المهاجرين ولكن بطريقة شرعية، لأن الطرق غير القانونية، تضر بالولايات المتحدة، من نشر الفوضى، والعنف.

واستطرد أنه في حالة عدم موافقة الكونجرس على تمويل الجدار، فهو بنفسه سيبنيه.

ويلقي الرئيس الأمريكي اليوم الاربعاء، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، ليكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطابا سنويا أمام مجلسيْ الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعيا للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته الشخصية للشعب الأميركي.