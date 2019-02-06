ترامب يعتزم لقاء كيم في فيتنام نهاية فبراير

قال موقع بوليتيكو يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.

وكشف ترامب الموعد خلال اجتماع مع مذيعين تلفزيونيين في وقت سابق الثلاثاء، ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل عن القمة مع كيم خلال خطابه السنوي لحالة الاتحاد، ولم يتضح بعد في أي مدينة ستعقد القمة.

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