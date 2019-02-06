ترامب يعد ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيضمن اكتمال بناء جدار حدودي مع المكسيك.

وأضاف: "سيتم بناؤه، إنه جدار ذكي واستراتيجي وليس مجرد جدار خرساني".

وشدد ترامب في خطاب حالة الاتحاد اليوم الأربعاء، على أنه في المناطق التي تم بناء الجدار فيها، تراجعت عمليات العبور غير القانونية.

وقال: "ببساطة، تعمل الجدران على إنقاذ الأرواح"، وحث الكونجرس على "التوصل إلى اتفاق".

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