موقع يكشف يوم ومكان "القمة الثانية" بين ترامب وكيم

قال موقع بوليتيكو، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.
وحسب رويترز، كشف ترامب الموعد خلالاجتماع مع مذيعين تلفزيونيين في وقت سابق الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل عن القمة مع كيم خلال خطابه السنوي لحالة الاتحاد. ولم يتضح
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال قبل الأسبوع الفائت، إنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي ستعقد في مكان ما في آسيا.
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