ترامب: جيشنا هو الأقوى على سطح الأرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تسعى إلى خلق نظام للهجرة آمن وقانوني وحديث، مشيراً إلى جهوده في خفض معدلات البطالة بالبلاد والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نصف قرن.

وأضاف ترامب، خلال كلمته في خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونجرس الأمريكي، أن الجيش الأمريكي هو الأقوى على سطح الأرض، وقال "الليلة أطلب منكم أن تختاروا العظمة".







وتابع ترامب "الأجندة التي أطرحها الليلة ليست أجندة الجمهوريين أو الديمقراطيين بل أجندة الشعب الأمريكي"، وأن "النصر ليس الفوز لحزبنا بل لصالح بلادنا"، وقال "يجب أن نكون متحدين في وطننا لهزيمة خصومنا في الخارج".

وفيما يتعلق بالتحقيق في شأن التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وصفها ترامب بـ "السخيفة" و"المنحازة"، قائلا "هناك معجزة اقتصادية تحدث في الولايات المتحدة، والأشياء الوحيدة التي يمكن أن توقفها هي الحروب الحمقاء أو السياسة أو التحقيقات السخيفة والمنحازة".





وحول جهوده في مجال الدفاع أكد ترامب أنه على مدار العامين الماضيين بدأت إدارته في إعادة بناء الجيش الأمريكي بشكل كامل، وأنه جعل دولا أخرى تدفع نصيبها في نفقات الدفاع بعدما كانت لسنوات تتعامل بشكل غير عادل في حلف شمال الأطلس "ناتو"، وقال "الآن ضمنا زيادة قدرها 100 مليار دولار في موازنات الدفاع من حلفاء الناتو".

واستطرد ترامب قائلا "في القرن العشرين أنقذت أمريكا الحرية وأعادت تعريف مستوى معيشة الطبقة الوسطى، والآن يجب أن نخطو بثقة وشجاعة إلى الفصل الجديد من هذه المغامرة الأمريكية العظيمة، ويجب أن نخلق مستوى جديدا للعيش في القرن الـ21".

"حالة الاتحاد" هو خطاب سنوي يلقيه الرئيس الأمريكي للحديث عن وضع البلاد الاقتصادي والعسكري، بالإضافة إلى توجيه مجموعة من الرسائل للنواب الديمقراطيين والجمهوريين بضرورة العمل سويا من أجل الولايات المتحدة.

