ترامب: البطالة وصلت لأدنى مستوى منذ نصف قرن.. ونشهد طفرة اقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن البطالة في الولايات المتحدة حققت أدنى مستوى لها خلال نصف قرن.

وأضاف في خطاب حالة الاتحاد، الذي يلقيه أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي ينمو بسرعة ويتفوق على كل الاقتصادات، وأن إدارته حققت ازدهارا والبطالة حققت أقل مستوى لها في نصف قرن.

وأكد ترامب: "أعضاء الكونجرس خطاب حالة اتحادنا قوية"، موضحًا أن الشركات بدأت بالعودة للاستثمار بالولايات المتحدة، بفضل تخفيض الضرائب.

واستطرد، أن ما يحمله لمستقبل الولايات المتحدة، لا يخص الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، ولكن للأمة الأمريكية الواحدة.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة ستتبع سياسة خارجية، تخدم مصلحة واشنطن وحسب، ولا يجب النظر إليها كحزبين ولكن كأمة واحدة.

وأوضح أنه خلال عامين فقط، حاولت إدارته حل العديد من المشكلات، والتوصل إلى ازدهار اقتصادي غير مسبوق، وتوفير آلاف الوظائف.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه على بلاده رفض سياسة الانتقام وتقبل سياسة التعاون والحلول الوسطى.

ويلقي الرئيس الأمريكي اليوم الاربعاء، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، ليكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطابا سنويا أمام مجلسيْ الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعيا للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته الشخصية للشعب الأميركي.