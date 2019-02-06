سي إن إن: القمة الثانية بين ترامب وكيم جون أون ستعقد نهاية فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

أعلنت شبكة "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعقد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في فيتنام في 27 و 28 فبراير، نقلًا عن مصدر مطلع على تخطيط القمة وتعليقات الرئيس الليلة.

وأوضحت الشبكة، أن اختيار المدينة التي ستحتضن القمة قيد النقاش، قد تنتهي في هانوي أو دا نانج.

ويتوجه ستيف بيجون، الممثل الخاص لوزارة الخارجية إلى كوريا الشمالية، غدًا لتوطيد بعض التفاصيل حول القمة بما في ذلك المدينة التي ستعقد فيها. كما سيضغط على كوريا الشمالية لحضور سلسلة من الاجتماعات على مستوى العمل بين الآن والقمة.

ويلقي الرئيس الأمريكي اليوم الاربعاء، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، ليكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطابا سنويا أمام مجلسيْ الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعيا للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته الشخصية للشعب الأميركي.