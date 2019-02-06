محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء حكمها في طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الصواريخ" على أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في يونيو 2016 بالسجن المؤبد لـ22 متهماً، والمشدد 3 سنوات لـ 6 آخرين، كما برأت 8 متهمين في القضية ذاتها.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي تضم 36 متهماً، من بينهم 12هارباً، عددًا من الاتهامات من بينها إدارة وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل عدد من المواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر النقض تفصل في طعن متهمي قضية "خلية الصواريخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.