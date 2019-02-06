دعم فنزويلا ومهاجمة إيران.. أبرز ما جاء في مقتطفات خطاب ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده ستدعم فنزويلا إلى الحرية، في إشارة إلى تأييد زعيم المعارضة، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا.

وأضاف في مقتطفات لحديثه عن حالة الاتحاد، نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية، أن الولايات المتحدة لديها واجب أخلاقي لإنشاء نظام للهجرة يحمى مواطني أمريكا، ووظائفهم.

وشدد الرئيس الأمريكي على مواجهة سياسات إيران في المنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدول العظمى لا تقاتل في حروب مفتوحة.

ويلقي الرئيس الأمريكي اليوم الاربعاء، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، ليكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطابا سنويا أمام مجلسيْ الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعيا للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته الشخصية للشعب الأميركي.