وزيرة الخارجية الكندية تشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الكندية، مشاركة وزيرة خارجيتها، كريستيا فريلاند، في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي يستضيفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أن هدف كندا هو ضمان إلحاق الهزيمة بذلك التنظيم الإرهابي إلى الأبد، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية الكندية ستناقش مع شركاء بلادها المرحلة القادمة من جهود المجتمع الدولي لهزيمة داعش.

وقبل الاجتماع ، أعلنت الوزيرة أن كندا ستوفر أكثر من 13 مليون دولار لمنع ومكافحة التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف، ومواجهة الدعاية المتطرفة، وتعزيز المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.