ذعر واستنفار في روسيا بعد 300 بلاغ عن وجود قنابل

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أشارت تقارير إخبارية روسية، إلى أن موجة من البلاغات الزائفة بوجود قنابل دفعت السلطات في العاصمة موسكو إلى إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين.
وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" أن خدمات الطوارئ بموسكو تلقت ما يقرب من 300 تهديد بالقنابل الثلاثاء، ما أدى إلىإجلاء نحو 50 ألف شخص.
وقالت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية إن 130 موقعا استهدفوا بالخدع بوجود قنابل. ولم يتم العثور على متفجرات.
واجتاحت موجة من التهديدات الزائفة بوجود قنابل روسيا في الأيام الأخير،
وكانت سلسلة مماثلة من البلاغات الزائفة المماثلة اجتاحت روسيا في عام 2017، ما تسبب في أضرار اقتصادية كبيرة.
وزعمت بعض وسائل الإعلام الروسية، أن البلاغات قد تكون قد أطلقت من أوكرانيا المجاورة، التي تخوض صراعا مع روسيا بعد ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم.
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