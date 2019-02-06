طائرة تسقط في الشارع

Loading the player... أصيب عدد من الأشخاص الذين كانوا يسيرون في أحد شوارع ليما بصدمة بعد أن تحطمت طائرة صغيرة تابعة للقوات الجوية في بيرو بوسط الشارع. المصدر: سكاي نيوز

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