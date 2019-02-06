توقعات الأبراج ليوم February 6, 2019

برج الحمل

مهنياً: تحدّد أهدافك جيدًا وتحاول الوصول إلى ما تريد، لا تسمح للمشاكل أن تتدخل في حياتك العملية وركز على ما تقوم به

عاطفياً: تتحمل المسؤولية جيدًا تجاه الشريك وتظهر اهتمامك به ولا تحب أن تتركه بمفرده، فدائمًا ما تعرض عليه المساعدة

صحياً: تهتم بصحتك وتلتزم ممارسة الرياضة بصورة يومية، وتحاول دائمًا الابتعاد عن الضغوط اليومية حتى لا تصاب بالتوتر

برج الثور

مهنياً: تكون متسرعاً في قراراتك المتعلقة بالعمل، ومع أن هذا الأمر يكون جيدًا أحياناً، فإن تسرعك في اتخاذ القرارات المهمة قبل دراستها يمكن أن يوقعك في مشكلات كبيرة

عاطفياً: أحيانًا لا تستطيع أن تتحكم في انفعالاتك أثناء الغضب، ما يدفع الشريك إلى الانفصال عنك بسبب نوبات الغضب المستمرّة التي تنتابك عند كل مناقشة بينكما

صحياً: تصاب بآلام الرأس دائمًا بسبب كثرة التفكير في كل ما حولك على الرغم من محاولاتك للتحكم في انفعالاتك، إلا أنها دائمًا ما تنتهي بالفشل، مما يسبب لك الاكتئاب أحيانًا

برج الجوزاء

مهنياً: يحمل هذا اليوم ارتياحاً نفسياً بعد ضغوط الشهرة والمناصب العالية، وكأنك أصبحت متمرساً في عملك وتحتاج إلى تحديات جديدة

عاطفياً: تضطر إلى الخضوع لتنازلات الشريك، ويشكل هذا اليوم مفترق طريق بالنسبة إليك فتعيدك حساباتك، وتغير اتجاهاتك على الأرجح

صحياً: الوضع الصحي يتطلب انتباهاً ولا سيما إذا كنت تعاني مشاكل سابقة، وأبرز نقاط ضعفك هي أمراض الجيوب الأنفية والحنجرة والأذن

برج السرطان

مهنياً: عدم التزامك في المواعيد بالعمل يسبب لك الكثير من المشكلات مع المسؤول عنك، ويمنع عنك المكافآت والترقيات، فحان الوقت لتنظيم المواعيد والتزامها

عاطفياً: تخشى خوض علاقة عاطفية جديدة بعد فشلك عدة مرات سابقًا، تمهمل لاستعادة مشاعرك، ثم فكر بعقلك أيضًا ولا تترك لقلبك التحكم فيك في العلاقة بشكل كامل

صحياً: صحتك تسير على ما يرام، لكنك تفتقد الماء فى جسدك ويظهر ذلك على بشرتك الجافة باستمرار، فاحرص على تناول كميات وافية من المياه يومياً

برج الأسد

مهنياً: جدول أعمالك اليوم مزدحم جدًا بالمواعيد والاجتماعات، وتخرج منتصراً من مفاوضات صعبة تفوز في نهايتها بمشروع العمر، مبروك!

عاطفياً: تؤدي دورًا مهمًا فى حياة الحبيب وتساعده على اتخاذ قرارات مهمة، ما يجعله يتمسك بك ويكون مدافعاً شرساً ضد كل من يتعرّض لك

صحياً: تكون بحالة ممتازة، وتشعر بحاجة إلى إظهار طاقاتك وإعطاء أفضل ما عندك لتبرهن للجميع أنك لا تعاني شيئاً على الصعيد الصحي

برج العذراء

مهنياً: يتعرض روتين عملك اليومي للتغيير، وربما يحدث اختلاف في وجهات النظر بينك وبين رب العمل، لذلك يجب أن تلتزم الهدوء لإيجاد حل وسط

عاطفياً: تحتاج إلى رؤية الشريك للتحدث معه، وربما يجمعكما لقاء مصارحة، فعلاقتكما تحتاج إلى إعادة ترتيب بعض الأمور

صحياً: عوامل تطالك وأنصح لك الحذر والانتباه الى صحتك وسلامتك، ما يشكل ضغطاً معنوياً ونفسياً عليك

برج الميزان

مهنياً: ربما تشعر بعدم الاستقرار، لا تراهن على الحظ ولا تقدم على أي خطوة ناقصة ولا تشارك في ما لا تراه مناسباً لك

عاطفياً: تحاشَ الخلاف والجدال، لا تسمح للاستفزاز بالتأثير في علاقتك بالشريك، فأنت تمر بيوم وغير ملائم للالتزام وإقامة علاقة جديدة

صحياً: إذا كنت تبدو شاحب الوجه وتظهر الجيوب السود تحت عينيك بشكل واضح، فمرد ذلك قلة النوم التي تلازمك منذ مدة

برج العقرب

مهنياً: تحصد هذه السنة ثمار أتعابك وجهودك فتتمكن من تحقيق الترقية المنشودة وتصل إلى مستوى عال من المسؤولية يضاعف أرباحك ومداخيلك

عاطفياً: التصرفات غير المدروسة تثير شك الشريك، فحاول أن تقدر موقفه بصدر رحب

صحياً: اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن المشاكل الصحية على المدى المنظور

برج القوس

مهنياً: تقوم بتحرّكات للدفاع عن مشاريعك وتسويقها لكسب الأرباح، تواجه بعض العراقيل، لكنك تطرح أفكاراً جديدة للتخلص منها

عاطفياً: تفادَ إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقاً

صحياً: أمامك طريقتان للحفاظ على مستوى سكر صحّي في الدم إذا كنت مصاباً داء السكري: تفادَ تناول الحلويات، ووزّع النشويات بشكل منتظم خلال يومك

برج الجدي

مهنياً: مهما تكن الأوضاع صعبة، لا تدع العصبية الزائدة تهيمن عليك لئلا تدفع الثمن

عاطفياً: لن تجدي محاولات الشريك للضغط عليك لأنك صلب وعنيد، لكن يجب أن تتعامل مع الأمر بروية

صحياً: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام القليلة المقبلة

برج الدلو

مهنياً: دعوة الى غداء عمل، يعقبها مشروع كبير لكن التنفيذ يحتاج إلى بعض الوقت فلا تتسرع

عاطفياً: عليك تصحيح بعض الشوائب وتقوية نقاط الضعف في العلاقة مع الشريك، فهو إلى متجاوب إلى أقصى حد

صحياً: لا بد من أخذ الوقت الكافي عند القيام بالأعمال اليومية لتفادي التعرّض لارتفاع ضغط الدم

برج الحوت

مهنياً: الحسم مطلوب اليوم قبل الغد، والعشوائية قد تدفعك نحو مزيد من التعقيدات

عاطفياً: الشريك حساس جداً، وهذا يفرض عليك مراجعة حساباتك سريعاً لئلا تدفع الأمور نحو مزيد من التعقيد

صحياً: التقليل من السكريات والأملاح مهم لصحة الجسم، ويُفضَّل العمل على استبدالها بالأعشاب والمُحليّات الطبيعية