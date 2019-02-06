انت الان تتابع 186 جنسية.. المهاجرون أزمة جديدة تظهر في روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يواجه المهاجرون في روسيا العديد من الظروف المعيشية الصعبة خلال تواجدهم في موسكو، وهو ما تلاحظ بقوة من خلال رغبة الروس في اختفائهم من البلاد.

على مدى سنوات طويلة، كانت أزمة المهاجرين غير الشرعيين أحد أهم الملفات التي تعاني منها العشرات من البلدان على مستوى العالم، وبشكل خاص تلك التي تتمتع بأحوال اقتصادية رائعة تجذب الملايين من الأشخاص للقدوم إليها وترك بلادهم. وروسيا التي لم يُسمع لديها عن هذه المشكلة كثيرًا، لم تشكو بشكل متكرر من توابع استضافتها لأكثر من 20 مليون شخص من 186 جنسية مختلفة على أراضيها، إلا أن العديد من المشكلات ظهرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية على الأراضي الروسية.

وسردت شبكة "فويس أوف أمريكا" بعض تفاصيل المتاعب التي يعيشها المهاجرون في روسيا، وذلك على لسان شكنوزا إشنكولوفا، وهي مهاجرة أوزبكية جاءت إلى موسكو عام 2008. ترامب يقترب من اعتماد مقترح «غير إنساني» بشأن الأطفال المهاجرين ومثل العديد من المواطنين الأوزبكيين العاطلين عن العمل، تم إغراء شكنوزا

وسردت شبكة "فويس أوف أمريكا" بعض تفاصيل المتاعب التي يعيشها المهاجرون في روسيا، وذلك على لسان شكنوزا إشنكولوفا، وهي مهاجرة أوزبكية جاءت إلى موسكو عام 2008. ترامب يقترب من اعتماد مقترح «غير إنساني» بشأن الأطفال المهاجرين ومثل العديد من المواطنين الأوزبكيين العاطلين عن العمل، تم إغراء شكنوزا من خلال وفرة وظائف قطاع الخدمات في موسكو، والتي كانت تمنح عامليها رواتب تفوق تلك التي كانت الشابة الأوزبكية تحصل عليها في بلادها.

وبعد أن أمضت ما يقرب من عام كعاملة نظافة، حالفها الحظ بالهبوط في وظيفة نادلة مدفوعة الأجر نسبيًا، إلا أن ذلك لم يدم طويلًا بعد أن فقدت منصبها بسبب ما وصفته بالتعنت الذي واجهته من أحد المسؤولين الروس في مكان العمل. شكنوزا التي أصبحت الآن في عمر الـ33، تتميز بسمات الوجه الآسيوية الرفيعة والشعر المستقيم على الكتف، عانت من أجل الاستقرار في عمل ثابت، فمن صرافة إلى عاملة نظافة، استقر بها الحال في وظيفة بائعة في أحد المتاجر التي تعمل على مدار الساعة في موسكو.

وفي حديثها مع الشبكة الأمريكية، قالت المعلمة السابقة إنها قامت بعمل جيد على نحو معقول لنفسها بالمقارنة مع زملائها المهاجرين الذين يعانون مصاعب كثيرة في العيش بموسكو. ميركل تقود أوروبا للتعاون مع إفريقيا بشأن المهاجرين وقالت إنها تحصل على 37 دولار لكل 24 ساعة عمل، وأكدت أن الراتب يكفي لمشاركة شقة مكونة من غرفتين مع ثلاثة عمال آخرين: رجلان أوزبكيان وامرأة تشاطرهما غرفة النوم.

وقالت: "لكن هذا لا يكفي لتوفير أي شيء"، موضحة أنها تفتقر إلى الموارد اللازمة للمضي قدمًا في طريق النجاح المهني في العاصمة الروسية. وخلال عام 2017، كانت روسيا موطنًا لما يقرب من 12 مليون مهاجر، وهي ثالث أكبر دولة محتضنة لسكان مولودين في الخارج.

ومثل الكثير من الدول الأوروبية الغربية والولايات المتحدة، تسببت أعداد كبيرة من المهاجرين في عدم الارتياح، وأصبح غالبية الروس غير متسامحين بشكل متزايد مع القادمين الجدد. ملف الهجرة غير الشرعية يحدث انقساما بمنطقة اليورو وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "بيو تراست" في عام 2018، أن ما يقرب من 70 % من المواطنين الروس شعروا بأن البلاد يجب أن تسمح بمرور عدد أقل من المهاجرين أو عدم وجودهم في المستقبل. ميركل: أوروبا بحاجة إلى حل مشترك لأزمة الهجرة المستمرة وفي حين أن العديد من المهاجرين من الصين وأوروبا الشرقية والغرب يمتلكون مجموعة واسعة من المهارات المهنية، فإن الغالبية العظمى من العمال الأقل أجرًا في روسيا ينحدرون من بلدان آسيا الوسطى الفقيرة، التي يشكل الأوزبك أكبر مجموعة منها، وهذا يجعلهم الأهداف الأكثر وضوحًا من النقد اللاذع للمهاجرين. وبشكل عام، بات التعامل مع المهاجرين قضية واسعة النطاق على مستوى العالم، لا سيما وأن العديد من البلدان تحرص على تضييق الخناق على العناصر الأجنبية الموجودة على أراضيها، ووضعهم في معسكرات مغلقة تحول دون انتشارهم وتوغلهم داخل المجتمعات المحلية في تلك البلدان.

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